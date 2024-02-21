İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 21 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...

İSKİ'nin 21 Şubat 2024 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaşmasıyla birlikte İstanbullular için baraj doluluk oranı tablosu günden güne iyiye gidiyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 21 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 23:48
İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 21 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...
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Ocak ayının başı itibarıyla yağışların artmasının ardından güncel baraj doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 21 Şubat 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 21 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...

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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 34,92 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 76,25 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 76,68, Terkos'ta yüzde 71,57, Sazlıdere'de yüzde 55,29, Alibey'de yüzde 75,32, Büyükçekmece'de yüzde 73,08, Ömerli'de yüzde 88,59, Darlık'ta yüzde 90,23, Elmalı'da yüzde 89,21, Pabuçdere'de yüzde 56,8 ve Kazandere'de yüzde 60,68 olarak ölçüldü. Kente su sağlayan ve azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 662 milyon 4 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.


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