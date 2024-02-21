Murat Kurum 'Kanal İstanbul' sorusunu yine geçiştirdi: 'Ne söylememizi bekliyorsunuz anlayamıyorum'

Yayınlanma: 21.02.2024 - 23:09

Güncelleme: 21.02.2024 - 23:09

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Arnavutköy'de bulunan Deliklikaya Özel Endüstri Sanayi Bölgesi'ni (DESB) ziyaret etti.

Burada konuşma yapan Kurum, "Ekonomide oyun kurucu İstanbul" hedeflerinin olduğunu söyledi.

Konuşmasının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı ancak ‘Kanal İstanbul’ sorusunu yine geçiştirdi.

“NE SÖYLEMEMİZİ BEKLİYORSUNUZ?”

Kurum, ‘Kanal İstanbul’ sorusuna şu yanıtı verdi:

“İstanbul’un sorunları var dediğimizde ‘Kanal İstanbul’u yapacak mısınız?’ diyorsunuz. Arkadaşlar, İstanbul’un gündeminde ne varsa onu yapacağız (gülerek). Yani ne söylememizi bekliyorsunuz sizi anlayamıyorum ben.”