Murat Kurum 'Kanal İstanbul' sorusunu yine geçiştirdi: 'Ne söylememizi bekliyorsunuz anlayamıyorum'

AKP'nin İBB başkan adayı Murat Kurum, kendisine yöneltilen 'Kanal İstanbul' sorusunu yine geçiştirdi. Kurum, "Kanal İstanbul konusunda ne söylememizi bekliyorsunuz anlayamıyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 23:09
Abone Ol google-news

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Arnavutköy'de bulunan Deliklikaya Özel Endüstri Sanayi Bölgesi'ni (DESB) ziyaret etti.

Burada konuşma yapan Kurum, "Ekonomide oyun kurucu İstanbul" hedeflerinin olduğunu söyledi.

Göz Atın
Dikkat çeken seçim kulisi: ‘AKP'nin anketlerinde Murat Kurum önde değil’

Dikkat çeken seçim kulisi: ‘AKP'nin anketlerinde Murat Kurum önde değil’
DEM Partili Beştaş’tan, Murat Kurum’a ‘Kürtçe’ yanıtı

DEM Partili Beştaş’tan, Murat Kurum’a ‘Kürtçe’ yanıtı

Konuşmasının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı ancak ‘Kanal İstanbul’ sorusunu yine geçiştirdi.

“NE SÖYLEMEMİZİ BEKLİYORSUNUZ?”

Kurum, ‘Kanal İstanbul’ sorusuna şu yanıtı verdi:

“İstanbul’un sorunları var dediğimizde ‘Kanal İstanbul’u yapacak mısınız?’ diyorsunuz. Arkadaşlar, İstanbul’un gündeminde ne varsa onu yapacağız (gülerek). Yani ne söylememizi bekliyorsunuz sizi anlayamıyorum ben.”



kanal İsTanbul haberleri Kanal İstanbul Projesi haberleri Murat Kurum haberleri

İlgili Haberler

İmamoğlu duyurdu: İBB'nin itirazı doğrultusunda Kanal İstanbul imar planı iptal edildi

İmamoğlu duyurdu: İBB'nin itirazı doğrultusunda Kanal İstanbul imar planı iptal edildi
CHP'li Özgür Karabat'tan 'Kanal İstanbul' kararının ardından açıklama: 'Betona boğmak isteyen zihniyet...'

CHP'li Özgür Karabat'tan 'Kanal İstanbul' kararının ardından açıklama: 'Betona boğmak isteyen zihniyet...'
Murat Kurum 'Kanal İstanbul' sorusunu geçiştirdi

Murat Kurum 'Kanal İstanbul' sorusunu geçiştirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı

AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
Bugün akşam yemeği önerisi… 21 Şubat 2024 akşam yemeği menüsü

Bugün akşam yemeği önerisi… 21 Şubat 2024 akşam yemeği menüsü
Mahkeme, Gezi Davası’nda Yargıtay’ın kararına uydu: Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

Mahkeme, Gezi Davası’nda Yargıtay’ın kararına uydu: Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı
Kızılcık Şerbeti’ne RTÜK’ten ceza: ‘Başörtülü kadınlara yaptırılan…’

Kızılcık Şerbeti’ne RTÜK’ten ceza: ‘Başörtülü kadınlara yaptırılan…’
İddia: DEM Parti ve CHP, Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyecek

İddia: DEM Parti ve CHP, Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyecek
Sahneye sarhoş mu çıktı? Şarkıcı Nev’e seyircilerden tepki yağdı!

Sahneye sarhoş mu çıktı? Şarkıcı Nev’e seyircilerden tepki yağdı!
İstanbul Üniversitesi ayakta! 'Bu kapı sadece bize mi kapalı'

İstanbul Üniversitesi ayakta! 'Bu kapı sadece bize mi kapalı'
Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor…

Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor…