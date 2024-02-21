Murat Kurum 'Kanal İstanbul' sorusunu yine geçiştirdi: 'Ne söylememizi bekliyorsunuz anlayamıyorum'
AKP'nin İBB başkan adayı Murat Kurum, kendisine yöneltilen 'Kanal İstanbul' sorusunu yine geçiştirdi. Kurum, "Kanal İstanbul konusunda ne söylememizi bekliyorsunuz anlayamıyorum" dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkan adayı Murat Kurum, Arnavutköy'de bulunan Deliklikaya Özel Endüstri Sanayi
Bölgesi'ni (DESB) ziyaret etti.
Burada konuşma yapan Kurum, "Ekonomide oyun kurucu
İstanbul" hedeflerinin olduğunu söyledi.
Göz Atın
Konuşmasının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen
Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı ancak ‘Kanal İstanbul’ sorusunu yine
geçiştirdi.
“NE SÖYLEMEMİZİ BEKLİYORSUNUZ?”
Kurum, ‘Kanal İstanbul’ sorusuna şu yanıtı verdi:
“İstanbul’un sorunları var dediğimizde ‘Kanal İstanbul’u
yapacak mısınız?’ diyorsunuz. Arkadaşlar, İstanbul’un gündeminde ne varsa onu
yapacağız (gülerek). Yani ne söylememizi bekliyorsunuz sizi anlayamıyorum ben.”
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