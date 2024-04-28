İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 28 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları...

İSKİ'nin 28 Nisan 2024 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaşmasıyla birlikte İstanbullular için baraj doluluk oranı tablosu günden güne iyiye gidiyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 28 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 10:45
İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 28 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları...
Abone Ol google-news

Ocak ayının başı itibarıyla yağışların artmasının ardından güncel baraj doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 28 Nisan 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 28 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 83,03 ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Omerli 92.31

Darlik 84.59

Elmali  89.46

Terkos 92.06

Alibey 67

BCekmece 78.28

Sazlidere 61.48

Istrancalar 78.05

Kazandere 75.62

Pabucdere 73.6


Baraj haberleri yağış haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı

Son Dakika: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı
Zam yağmuru devam ediyor! Rakı fiyatlarında dev artış

Zam yağmuru devam ediyor! Rakı fiyatlarında dev artış
Meral Akşener 'Genel Başkan' ifadesini kaldırdı

Meral Akşener 'Genel Başkan' ifadesini kaldırdı
Moto GP İspanya GP: Kazaların bol olduğu Sprint Yarışının galibi Martin oldu

Moto GP İspanya GP: Kazaların bol olduğu Sprint Yarışının galibi Martin oldu
Akşener’den ‘veda’ konuşması bekleniyor

Akşener’den ‘veda’ konuşması bekleniyor
Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş

Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş
Tahliye kararı verilen Nihal Candan’ın hastaneye yatışı yapıldı

Tahliye kararı verilen Nihal Candan’ın hastaneye yatışı yapıldı
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu