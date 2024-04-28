Yayınlanma: 28.04.2024 - 10:45

Güncelleme: 28.04.2024 - 10:45

Ocak ayının başı itibarıyla yağışların artmasının ardından güncel baraj doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 28 Nisan 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 28 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 83,03 ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Omerli 92.31

Darlik 84.59

Elmali 89.46

Terkos 92.06

Alibey 67

BCekmece 78.28

Sazlidere 61.48

Istrancalar 78.05

Kazandere 75.62

Pabucdere 73.6