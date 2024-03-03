İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 3 Mart İstanbul baraj doluluk oranları...

İSKİ'nin 3 Mart 2024 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaşmasıyla birlikte İstanbullular için baraj doluluk oranı tablosu günden güne iyiye gidiyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 3 Mart İstanbul baraj doluluk oranları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 10:28
İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 3 Mart İstanbul baraj doluluk oranları...
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Ocak ayının başı itibarıyla yağışların artmasının ardından güncel baraj doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 3 Mart 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 3 Mart İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 76,26 olarak kaydedildi.

Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,3 seviyesindeydi.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

3 Mart 2024 itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 71,93

Büyükçekmece Barajı yüzde 73,26

Darlık Barajı yüzde 89,06

Istrancalar Barajı yüzde 54,67

Kazandere Barajı yüzde 60,44

Elmalı Barajı yüzde 89,54

Ömerli Barajı yüzde 87,93

Pabuçdere Barajı yüzde 59,49

Sazlıdere Barajı yüzde 56,64

Terkos Barajı yüzde 73,53


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