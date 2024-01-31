İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 31 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 31 Ocak 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları merak edildi. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 31 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 12:38
İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 31 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları...
Abone Ol google-news

Son dönemdeki yağışların etkisiyle baraj doluluk oranları İstanbul'da artmaya devam ediyor. İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 31 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLU?

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da geçen sene yüzde 28,63 olan baraj doluluk oranları, bu kış oldukça etkili olan yağışların ardından istenilen seviyelere ulaştı.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 70,05 seviyesine yükseldi.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 86,97

Darlık Barajı 85,44

Elmalı Barajı 89,21

Terkos Barajı 60,59

Alibey Barajı 76,06

Büyükçekmece Barajı 66,48

Sazlıdere Barajı 48,99

Istrancalar Barajı 70,33

Kazandere Barajı 60,84

Pabuçdere Barajı 36,66


baraj doluluk oranı haberleri Alibeyköy barajı haberleri İSKİ haberleri

İlgili Haberler

MGM duyurdu: İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

MGM duyurdu: İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

En Çok Okunan Haberler