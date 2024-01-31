Yayınlanma: 31.01.2024 - 12:38

Güncelleme: 31.01.2024 - 12:38

Son dönemdeki yağışların etkisiyle baraj doluluk oranları İstanbul'da artmaya devam ediyor. İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 31 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLU?

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da geçen sene yüzde 28,63 olan baraj doluluk oranları, bu kış oldukça etkili olan yağışların ardından istenilen seviyelere ulaştı.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 70,05 seviyesine yükseldi.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 86,97

Darlık Barajı 85,44

Elmalı Barajı 89,21

Terkos Barajı 60,59

Alibey Barajı 76,06

Büyükçekmece Barajı 66,48

Sazlıdere Barajı 48,99

Istrancalar Barajı 70,33

Kazandere Barajı 60,84

Pabuçdere Barajı 36,66