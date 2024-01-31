MGM duyurdu: İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:05

Güncelleme: 31.01.2024 - 10:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 31 Ocak - 1 - 2- 3 - 4 Şubat tarihlerindeki hava durumu açıklandı. İstanbullular megakente ne zaman kar yağacpaını merak etti. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'a beklenen kar yağışı gelmedi. Pazar günü karla karışık olarak bölgesel olarak etkili olan yağış, Pazartesi günü sabah saatlerinde kar yağışı olarak etkisini gösterdi.

Bugün yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre bugün ve yarın İstanbul'da yağışlı havanın etkili olması Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yağışlı havanın etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Bununla birlikte önümüzdeki bir hafta içerisinde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Çarşamba Yağmurlu 4°C 8°C

Perşembe Az Bulutlu 5°C 9°C

Cuma Çok Bulutlu 3°C 10°C

Cumartesi Puslu 4°C 9°C

Pazar Az Bulutlu 6°C 11°C