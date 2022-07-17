İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren ve tatilin son gününde dönüşe geçen İstanbulluların, yollarda neden olduğu yoğunluk devam ediyor.

AA
17 Temmuz 2022 Pazar, 02:19
İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor
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Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek kent dışına çıkan İstanbulluların, tatilin son günündeki dönüş yolculuğu nedeniyle, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, TEM otoyolunda Sultanbeyli'de başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ne kadar etkili oldu.

Anadolu yakasında, Sancaktepe ve Ümraniye'de bulunan şehirler arası otobüs terminallerinde de dönüş yapan yurttaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Yoğunluğun gündüz saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.


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