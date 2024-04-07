İstanbul'da bayram tatilinin ilk gününde trafik yoğunluğu nasıl? İşte yol durumu...
Ramazan Bayramı tatilinin 2’nci gününde TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişi İstanbul ve Ankara istikametlerinde trafik akıcı seyrediyor.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen yurttaşların yolculuğu sürüyor.
atilin 2’nci gününde, TEM Otoyolu’nun Kuruçeşme mevki İstanbul ve Ankara istikametlerinde trafik yoğunluğu oluşmadı. Trafiğin 3 şeritten 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri, Bekirdere ve Daniş Koper Viyadiğü ile İzmit Doğu gişeleri mevkilerinde de trafiğin akıcı seyrettiği görüldü.
Sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsünü tercih etmeleri ulaşım rahat sağlanmasında etkili oldu. Öte yandan, D-100 kara yolunun İzmit ilçesi şehir merkezi ile Derince ilçesi Liman Işıkları geçişinde de sabah saatleri itibariyle trafik akıcı seyrediyor.
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