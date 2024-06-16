İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

Kurban Bayramı'nın 1. gününde bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen yurttaşların İstanbul’u terk etmesiyle yollar boş kaldı.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 09:11
İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı
Abone Ol google-news

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen yurttaşlar şehir dışına çıktı.

Kurban bayramının 1’inci gününde yollar boş kaldı.

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 10 olarak ölçümlendi.

Anadolu Yakası Maltepe- Kadıköy E-5 karayolu üzerinde boş kalan yollar havadan görüntülendi.


Kurban Bayramı haberleri Bayram tatili haberleri bayram haberleri yol haberleri

İlgili Haberler

Yurttaşlar bayramda kesim telaşına düşerken, uzmanlardan 24 saat uyarısı geldi: 'Etleri hemen tüketmeyin'

Yurttaşlar bayramda kesim telaşına düşerken, uzmanlardan 24 saat uyarısı geldi: 'Etleri hemen tüketmeyin'
Meteoroloji açıkladı: 16 Haziran 2024 hava durumu raporu... Kurban Bayramı'nın ilk günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 16 Haziran 2024 hava durumu raporu... Kurban Bayramı'nın ilk günü hava nasıl olacak?
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya bayramın ilk günü trafik kazası verilerini açıkladı

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya bayramın ilk günü trafik kazası verilerini açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler