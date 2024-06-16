İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı
Kurban Bayramı'nın 1. gününde bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen yurttaşların İstanbul’u terk etmesiyle yollar boş kaldı.
Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen yurttaşlar şehir dışına çıktı.
Kurban bayramının 1’inci gününde yollar boş kaldı.
İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 10 olarak ölçümlendi.
Anadolu Yakası Maltepe- Kadıköy E-5 karayolu üzerinde boş kalan yollar havadan görüntülendi.
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