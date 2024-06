Yurttaşlar bayramda kesim telaşına düşerken, uzmanlardan 24 saat uyarısı geldi: 'Etleri hemen tüketmeyin'

Yayınlanma: 16.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.06.2024 - 04:00

Kurban Bayramı’nı sağlıkla ve keyifle geçirmek isteyen yurttaşlara uzmanlar, beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Yurttaşların özellikle et ve tatlı tüketimine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, etin kurban kesildikten sonra aynı gün içerisinde yenilmemesi gerektiğine de vurgu yaptı.

‘GÜNDE BİR ÖĞÜN’

Bayramda ideal et tüketim miktarı hakkında bilgi veren uzman diyetisyen Dr. Yeşim Ay Atik porsiyon kontrolüne dikkat çekti.

Atik, “Kesilen büyükbaş hayvan eti 12-24 saat, küçükbaş hayvan eti ise 8-12 saat bekletildikten sonra tüketilmeli. Bireyler günde bir öğün kendi avuç içi büyüklüğünde bir porsiyon kadar et tüketmeli, bayram olduğu için aşırılıklara gidilmemelidir. Her zamanki dengeli tabak önerilerimiz ve porsiyon kontrolü bayramda da geçerli. Et haşlanmış, ızgara edilmiş veya kıyma şeklinde köfte olarak tüketilebilir” dedi.

Etin yanında salata, sebze gibi hafif yiyeceklerin de bulunması gerektiğini belirten Atik, “Etin yanına bir söğüş, salata da tüketmek lif dengesi açısından önemli. Et bu şekilde tüketildiğinde sindirim rahatlar ve bağırsaklar çok yorulmaz. Öte yandan etin içerisinde bulunan B12, çinko, demir gibi faydalı bileşenlerin de emilimi kolaylaşır” diye konuştu.

Atik, kronik rahatsızlığı olanların, kalp damar, tansiyon, mide bağırsak sistemi hastalığı olanların et tüketimine daha kontrollü olması gerektiğini ifade etti.

Atik, etin hayvansal yağ bulunan kısımlarından da mümkün olduğu kadar uzak durulması gerektiğini belirtti.

TATLILARA DİKKAT

Öte yandan uzmanlar bayram ziyaretleri sırasında tatlı tüketimi konusunda da bir dizi uyarıda bulundu.

Şeker ve tatlı tüketiminde ölçülü olunması gerektiğini ifade eden uzmanlar, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesini önerdi.

12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARI KESİM ALANINA GÖTÜRMEYİN

Psikologlar, çocukların kurban kesim anına şahit olmasının travmatik sonuçları olabileceği konusunda uyardı.

ANKA’ya konuşan Türk Psikologlar Derneği Etik Kurul Üyesi Uzman Psikolog Ümit Taş, “12 yaşından küçük çocukların kurban kesim alanlarında bulundurulmamasına dikkat etmeliyiz” dedi.

Taş şöyle devam etti:

“Çocukları mümkün olduğunca uygun olmayan kesim koşullarını, acemi kasapları, kaçan kurbanlıkları ve benzeri haberlerin olduğu TV programlarından, haber programlarından uzak tutmalıyız. Gelenek, kültür diyerek kurban kesimini izlemeye, kurbanlığın kanını çocuğun vücuduna sürmeye çocuklarımızı zorlamamalıyız."