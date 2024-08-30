İstanbul'da bazı yollar 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 08:23
İstanbul'da bazı yollar 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.

Sürücüler alternatif olarak, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.

Etkinliklerin sona ermesiyle beraber caddenin gün içinde tekrardan trafiğe açılacağı öğrenildi.

 

 


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