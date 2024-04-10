İstanbul'da bazı yollara ağır tonajlı araç girişi yasaklandı

İstanbul'da bayram dönüşünün 2023-2024 eğitim öğretim yılı ara tatilinin bitişine denk gelmesi nedeniyle, 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar ağır tonajlı ve yük taşıyan araçların bazı yollara girişi yasaklandı.

DHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 21:16
İstanbul'da bazı yollara ağır tonajlı araç girişi yasaklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü bayram tatilinin ve 2023-2024 eğitim öğretim yılı ara tatilinin aynı zamana denk gelmesiyle birlikte kente dönüşlerin başlayacağı tarihlerde trafikte bazı kısıtlamalar olacağına dair yazılı basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada "D100 Karayolu, O-7 (Kuzey Marmara), O-3 (TEM) ve tüm bağlantı yollarına, TIR garajları, gümrük sahaları, limanlar, antrepolar vb. yerlerde bulunan ağır tonajlı ve yük taşıyan araçların çıkış yapmasına müsaade edilmeyecektir. 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişlerine müsaade edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.


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