İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1'lere kadar düştü.

DHA
10 Nisan 2024 Çarşamba, 10:59
İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1'lere kadar düştü.

İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

Yurttaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesiyle araç trafiğinden eser kalmadı.

İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik akışı rahat bir şekilde sağlandı.

İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 09.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 1 olduğu görüldü.

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