İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1'lere kadar düştü.
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1'lere kadar düştü.
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.
Yurttaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesiyle araç trafiğinden eser kalmadı.
Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik akışı rahat bir şekilde sağlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 09.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 1 olduğu görüldü.
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