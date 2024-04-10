Bazı araçların bu yollarda seyri geçici olarak yasaklandı

Ramazan Bayramı’nda meydana gelecek trafik yoğunluğu nedeniyle Eskişehir Valiliği tarafından alınan karar ile, D-650, D-260, ve D-200 yollarının Eskişehir sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında tır, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyir yapmalarının 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’dan itibaren 1 gün yasaklanacağı açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 16:18
Bazı araçların bu yollarda seyri geçici olarak yasaklandı
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Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme (05-15 Nisan 2024) rastlaması ile birlikte vatandaşların 13-14 Nisan 2024 tarihlerinde dönüş yapacağı göz önüne alınarak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bazı trafik tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Bu çerçevede, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için tır, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların D-650 (Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar Karayolu), D-260 (Afyonkarahisar, Sivrihisar, Polatlı, Ankara Karayolu) ve D-200 (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Ankara Karayolu) yollarının Eskişehir sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’dan itibaren seyir yapmalarının yasaklanmasına karar verildiği duyuruldu.

Yasaklamanın 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar devam edeceği öğrenildi.


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