İstanbul'da bebeğini çöpe atmıştı: Adli kontrol şartıyla serbest kaldı!
Yeni doğan bebeğini çöğe atan Pervin Y. gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sancaktepe'de yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attığı gerekçesiyle 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sancaktepe'de, yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anne Pervin Y. gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti.
Pervin Y., emniyetteki ifadesinde, eşi ile müşterek 5 çocuğunun olduğunu, eşinin çocuk istemediği için sorun çıkarmasından endişelenerek hamile olduğunu gizlediğini, 28 Mart günü gece saat 00.20 sıralarında bebeğin ölü olarak evde doğduğunu, eşinden korktuğu için banyoda beklettiğini, daha sonra çöp konteynerine attığını söyledi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Şüpheli Pervin Y. savcılıktaki işlemlerinin ardından 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliyi ‘konutunu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
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