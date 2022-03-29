8 aylık bebeğini boğmaya çalışıp video çekmişti: Anne adli kontrolle serbest bırakıldı
Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan, görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kayapınar ilçesinde yaşayan ve 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasına kaydeden ve görüntülerde nefes almakta zorlanan kızıyla ilgili olarak, "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diye konuşan E.K., gözaltına alındı.,
E.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de R.E.K. için harekete geçti. Kızın koruma altına alınacağı öğrenildi.
Video Haberler
- Davutoğlu'na ziyaret sırasında 'protesto'
- Edirne'de katliam: 4 kişilik aile ölü bulundu
- Bebeğini boğmaya çalışan anne serbest bırakıldı
- Yurttaşları yatırım vaadiyle 1 milyon TL dolandırdılar
- Çalıntı araçlar motorlarını 'change' yapmışlar
- Esenyurt’ta asansörde taciz girişimi
- Kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı
- 2 katlı binanın çatısında çökme
- Dünyanın gözü Dolmabahçe'de
- Koronavirüsten ölmüştü, 2 yıl sonra mezarı taşındı
En Çok Okunan Haberler
- 'Tıpta yeni bir dönem' başlayacak
- Kremlin'den Abramoviç açıklaması
- Kandilli açıkladı: Bahar ve yaz ayları nasıl geçecek?
- Arveladze'nin en büyük hayali Premier Lig!
- Disney+ Türkiye'nin yayın tarihi ve fiyatı belli oldu
- Hazinedar reddi hakim istedi, salonu terk etti
- Vefa Küçük'ten çarpıcı Aziz Yıldırım iddiası!
- Muğla'nın engelsiz plajlarlarına uluslararası ödül
- Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu!
- TMO önünde yağ kuyruğu