İstanbul'da beklenen deprem öncesi vahim görüntüler.... Küçükçekmece’de, sitede bulunan dairelerin kolonları çatladı

Yayınlanma: 12.06.2024 - 14:27

Güncelleme: 12.06.2024 - 14:27

Küçükçekmece İnönü Mahallesinde bulunan 5 bloklu bir sitede bulunan 9 katlı binaların kolonlarında ve balkonlarında çatlama oldu. İçerisinde 162 dairenin bulunduğu sitede oturanlar kentsel dönüşüm için imza topladı. İmza toplanmasının ardından site sakinleri belediyeye giderek, kentsel dönüşüm için başvurdu.

2 Haziran 2024 tarihinde Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde bir binanın kendiliğinden yıkılmasıyla site sakinleri, incelemesi için tekrar belediyeye başvurdu. Bunun üzerine belediye ekipleri bugün binalardan karot örneği alıp, rapor hazırladı. Alınan karot örnekleri ve hazırlanan rapor doğrultusunda binaların yıkılıp yıkılmayacağına ilişkin karar verilecek.

"MÜTEAHHİTLER GİRMİYOR"

Yaklaşık 8 yıldır binayı kentsel dönüşüme sokmaya çalıştıklarını anlatan sitenin Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı Resul Sayın, “Doğuş Sitesi olarak kentsel dönüşüm komisyonu kurduk, 8 yıldır mücadele veriyoruz. Bu binaların durumu gerçekten çok kötü. Burada bize oran verilmediği için arkadaşlardan herkesten imza almaya çalıştık. Yaklaşık 1.5 yıldır buradaki kat maliklerin hepsi, binaların kentsel dönüşüme girip yıkılmasına razıdır. Müteahhit firmalarla görüşüyoruz ama bize verilen metrekare emsalinin düşük olmasından dolayı, 37 metrekare veriliyor, buna da müteahhitler girmiyor. Bu yüzden buranın yapımı kilitleniyor. Şu anda belediye ile görüşmeler sürüyor. 162 hak sahibinin tam anlamıyla hakkını alması için tamamını kentsel dönüşüme sokmaya çalışıyoruz. Bugün belediyeden sağ olsunlar geldiler. Karot alınıyor ve boşaltılacak fakat belediyeden bizim ricamız, buraya metrekare verilmesi” diye konuştu.

"DURUM ÇOK KÖTÜ"

Son depremde iki tane blokta oturma olduğunu ve taşındığını anlatan daire sahibi bulunan İbrahim Altınok, “Binaların durumu çok kötü, kentsel dönüşüm çalışmalarımız 2-3 senedir devam ediyor. göründüğü gibi, denecek bir şey yok, çok kötü. A1 ve A2 Bloklar şuan göçmüş durumda. Geçen depremde binalarda bir oturma oldu, bir hareketlilik oldu. O depremden sonra buradan taşınarak ayrıldım. Burada ev sahibi olarak oturanlar çok az, olduğu gibi kiracı. Binaların yapımı 1987-88 yıllarında başlandı” diye konuştu.