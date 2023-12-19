Peş peşe gelen sarsıntılar tedirgin etti... Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan yeni açıklama: Son depremler İstanbul depreminin tetikleyicisi mi?

Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:48

Güncelleme: 19.12.2023 - 11:48

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre önceki gün saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dün saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Richter ölçeğine göre önce 4.3, ardından 23.23'te 4.1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Sarsıntılar, Kelkit'in yanı sıra Gümüşhane kent merkezi, Bayburt ve Trabzon'dan da hissedildi. Yine dün saat 23.28'de ise Erzincan merkezli 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Art arda yaşanan sarsıntıların beklenen İstanbul depremini tetiklemediğini ifade eden jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bunlar, 1500 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu kırığının en doğu ve en batı ucunda olan küçük depremlerdir. Görünüşe göre, yerel gerginlik boşalmalarıdır. Doğudaki Kuzey Anadolu kırığında olmuş olmasına karşın batıdaki deprem, beklenen İstanbul kolunun ikincil kesiminde, çatalında Çınarcık kolu üzerinde oluştu. Bunun görünüşe göre, İstanbul depremini tetikleyici özellikte olmadığını söyleyebiliriz" dedi.

'BU TARZ KÜÇÜK DEPREMLER OLUR'

Bu küçük depremlerin ardından büyük bir deprem beklemediklerini de kaydeden Prof. Dr. Ercan, "Şu anda çekinceli bir durum söz konusu değil. Bunlar İstanbul depreminin tetikleyicisi ve ön depremi değil. Bu tarz küçük depremler olur. Hemen değil ama beklenen İstanbul depremi oluncaya kadar 4, 4.5, 5, 5.5 hatta 6 büyüklüğüne varan bu tür depremler görebiliriz. Gerginlik biriktikçe ve patlama noktası yaklaştıkça, gelecekte deprem büyüklükleri de artacaktır" diye konuştu.