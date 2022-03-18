İstanbul’da beklenen kar başladı

İstanbul’da uyarıların ardından beklenen kar yağışı bazı bölgelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı.

İHA
18 Mart 2022 Cuma, 00:31
İstanbul’da beklenen kar başladı
Abone Ol google-news

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, bazı ilçelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı.

Arnavutköy’de zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle, bazı bölgelerin beyaz örtüyle kaplanmaya başladığı görüldü. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.


İstanbul

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler