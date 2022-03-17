İstanbul’da 'dolandırıcılık' operasyonu: 107 gözaltı
İstanbul geneli32 ilçede geniş kapsamlı dolandırıcılık operasyonu yapıldı. Operasyonlar sonucunda 107 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda, başta nitelikli dolandırıcılık olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan aralarında firari şüphelilerin de olduğu 107 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık' suçu ile ilgili yürütülen ortak çalışmalarda firari zanlıların izi belirlendi.
OPERASYON 32 İLÇEYİ KAPSIYOR
Yürütülen soruşturma kapsamında başta nitelikli dolandırıcılık olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan, haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüphelilerin adresleri tespit edildi.
Yerleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için dün İstanbul geneli 32 ilçede, bu sabah tüm ilçeleri kapsayan geniş çaplı operasyon başlatıldı.
107 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Dolandırıcılara büyük darbe vurulan eş zamanlı baskınlarda 107 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların 40’ının dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 107 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılar ile ilgili başlatılan işlemlerin devam ettiği belirtildi.
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