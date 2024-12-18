İstanbul'da bir ailenin panik anları... 2 yaşındaki çocuklarının boğazına yabancı cisim kaçtı: Sokağa çıkıp yardım istediler!
İstanbul Avcılar’da iddiaya göre yüksek ateşli bir çocuğun nefes borusuna yabancı cisim takıldı. Sokağa çıkarak çevredekilerden yardım isteyen aile, 2 yaşında çocuğu hastaneye kaldırdı. O anlar kameraya yansıdı.
Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde, 2 yaşındaki D.T. isimli çocuk yüksek ateşli hastayken boğazına yabancı bir cisim takıldı.
Panikle çocuklarını dışarı çıkaran aile ve çevredekiler nefes borusuna kaçan yabancı cismi bir türlü çıkarmadı.
TEDAVİYE ALINDI
Fenalaşan çocuk ailesi tarafından araçla hastaneye kaldırılıp yoğun bakımda tedavi altına alındı.
AİLENİN KORKU DOLU ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Ailenin yaşadığı panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ailenin kucağında çocuk ile yaşadıkları korku dolu anlar yer aldı.
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