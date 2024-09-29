İstanbul'da bir işyerine ses bombası atıldı!
Küçükçekmece'de 5 katlı binanın giriş katındaki bir işyerine ses bombası atıldı.
Yenimahalle Mahallesi Salih Tamcı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında internet kafe olarak kullanılan işyerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ses bombası atıldı.
Bombanın patlaması üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Motosikletli iki kişi tarafından atılan bombanın atıldığı ve hemen ardından patladığı anlar çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
Etiketler: #küçükçekmece #işyeri #SES bombası
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