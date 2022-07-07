İstanbul'da bir kadın annesini boğazını keserek öldürdü
İstanbul Fatih’te bir kadın, 81 yaşındaki annesi Nurten Üner'i boğazını keserek öldürdü. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen kadın, annesinin cansız bedeninin olduğu odada polis ekipleri tarafından yakalandı.
İstanbul Fatih'te bir kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Akşam saatlerinde sıralarında meydana gelen olaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ü.A.D. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle 81 yaşındaki annesi Nurten Üner’i boğazını keserek öldürdü. Evden sesler geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler Nurten Üner’in cansız bedeniyle karşılaştı. Annesini öldüren Ü.A.D. ise olayın yaşandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Nurten Üner’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.
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