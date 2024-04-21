Bakan Özhaseki'den itiraf gibi sözler: 'Her tarafı yemyeşil olan Anadolu coğrafyasını talan ettik, ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı kel hale getirdik'

Yayınlanma: 21.04.2024 - 16:34

Güncelleme: 21.04.2024 - 16:36

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de 'Erciyes Dağı, Tekir Yaylası ve çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması' programına katıldı.

Bugüne kadar 7 milyon ağacın dikildiği Erciyes'te bugün de 271 bin fidanın dikimini gerçekleştireceklerini söyleyen Özhaseki, "Bunlar bir taraftan elbette ki göze hoşluk verecek. Baktığımız zaman yemyeşil, zümrüt gibi bir manzara. Kar yağdığında onun zaten görüntüsü bir başka şekilde hoşluk oluşturacak. Ama bir taraftan da kirlenen dünyada karbon emisyonlarını çeken, o zehirli atıkları içine doğru alan, emen bir yapıya da kavuşmuş olacağız. İklim değişikliğinin getirmiş olduğu her türlü sıkıntılarla baş etmek için hep birlikte mücadele ediyoruz" diye konuştu.

'SÖZ VERİP DE KAYBOLANLARDAN DEĞİLİZ'

Deprem bölgesine ilişkin de konuşan Özhaseki, "Seçimlik insanlar değiliz. Mevsimlik insanlar değiliz. Söz verip de kaybolanlardan değiliz. Popülizm konuşup, bu ülkeye hiçbir faydası olmayan siyasi gruplardan değiliz" iddiasında bulundu.

Özhaseki şöyle konuştu:

"Milletimizi seviyoruz. Tarihe, medeniyetimize, insanımıza karşı sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Onun içindir ki gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Evlerinizi teslim edeceğiz, merak etmeyin diyoruz. Tüm Türkiye'deki konutlarımızı, iş yerlerimizi ne kadar yapımız varsa; tamamını afetlere karşı, depreme karşı dirençli hale getirmeye uğraşıyoruz. Bu da başlı başına bir iş. İstanbul için proje açıkladık. Orta vadeli bütçede tam 485 milyar liralık bir destekle İstanbul'u dönüştürmeye gayret edeceğiz. Oradaki birçok sorumluluk sahibi belediye başkanının, ilçe belediye başkanlarının umurlarında olmayabilir.

Ciddiye bile almayabilirler. Ama bizler sorumluluk sahibi insanlarız. Olabilecek bir afetin nasıl bir sonuç doğuracağını çok iyi biliyoruz. Onun içindir ki gece gündüz demeden gerek İzmir'imizi gerek İstanbul'umuzu gerekse afete maruz kalabilecek bütün şehirlerimizi ayağa kaldırabilmenin mücadelesini ve programını yapıyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağız."

'ORMAN VARLIĞINI BÜYÜTEN ENDER ÜLKELERDEN BİRİYİZ'

İklim değişikliği ile mücadele ettiklerini de ifade eden Özhaseki, "Taraf olduğumuz anlaşmalardaki kendi ahitlerimizi, sözlerimizi yerine getireceğiz. Paris İklim Anlaşması'nda ne söylemişsek, oradaki bütün taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Ama bir taraftan da iklim sözleşmesiyle ilgili, iklim kanunumuzu hazırlıyoruz. Onlar da inşallah kısa süre içerisinde Meclis'e gelecek" diye konuştu.

Türk geleneğinde hatıra ormanlarının önemli bir yeri tuttuğunu ancak bunların zamanla yok olduğunu anlatan Özhaseki, "Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik. Şimdi yeniden bir seferberlik başlatıyoruz. Dünyada orman varlığını çoğaltan, büyüten ender ülkelerden birisiyiz. Şimdi de bunun bir örneğini burada vereceğiz. Bugün, 271 bin ağacı toprakla buluşturuyoruz" diye konuştu.