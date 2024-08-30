İstanbul'da bir metro istasyonu daha hizmete başladı

Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimar Sinan İstasyonu açıldı. Mimar Sinan İstasyonu'nun açılmasıyla Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, 11 istasyona ulaştı. Hat, 5 ilçeyi birbirine bağlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 18:48
İstanbul'da bir metro istasyonu daha hizmete başladı
Abone Ol google-news

İstanbul'da Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimar Sinan İstasyonu hizmet vermeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimar Sinan İstasyonu'ndaki yapım işleri tamamlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbulluların hizmetine açılan istasyonun, yapılacak Kirazlı-Halkalı Metrosu ile entegrasyonu sağlanacak.

Mimar Sinan İstasyonu'nun açılmasıyla 11 istasyona ulaşan Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir'den geçerek 5 ilçeyi birbirine bağlıyor.

Uzunluğu 13,39 kilometre olan hatta, 19,5 dakikada ilk istasyondan son istasyona ulaşılabiliyor.


30 Ağustos Zafer Bayramı haberleri metro haberleri istasyon haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında şüpheli sayısı arttı

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında şüpheli sayısı arttı
Metrobüs kazasında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Metrobüs kazasında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler