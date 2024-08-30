İstanbul'da bir metro istasyonu daha hizmete başladı
Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimar Sinan İstasyonu açıldı. Mimar Sinan İstasyonu'nun açılmasıyla Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, 11 istasyona ulaştı. Hat, 5 ilçeyi birbirine bağlıyor.
İstanbul'da Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimar Sinan İstasyonu hizmet vermeye başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimar Sinan İstasyonu'ndaki yapım işleri tamamlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbulluların hizmetine açılan istasyonun, yapılacak Kirazlı-Halkalı Metrosu ile entegrasyonu sağlanacak.
Mimar Sinan İstasyonu'nun açılmasıyla 11 istasyona ulaşan Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir'den geçerek 5 ilçeyi birbirine bağlıyor.
Uzunluğu 13,39 kilometre olan hatta, 19,5 dakikada ilk istasyondan son istasyona ulaşılabiliyor.
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