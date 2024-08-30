Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 13:10

Güncelleme: 30.08.2024 - 22:15

Beylikdüzü istikametinde seyir halindeyken Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme Dairesi bölgesinde karşı yönden gelen başka bir metrobüse yandan çarpması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın ölümüne, 2'si ağır 50 yurttaşın ise yaralanmasına neden olan metrobüs kazasına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ile denetim amiri Ş.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER: ŞÜPHELİ SAYISI YÜKSELDİ

Şüpheliler, dün sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık, yol bakım çalışmasında görevli metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, Yol Bakım Onarım Müdürlüğü'nde görevli müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişiyi daha şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için adliyeye davet etti. 6 kişi de ifade vermek üzere Küçükçekmece Adliyesi'ne gitti.

'YOLUN AYRILDIĞINI BELİRTEN UYARICI LEVHA YOKTU'

Şüpheli metrobüs şoförü D.M.Ç., emniyette verdiği ifadesinde önündeki virajı çıktıktan sonra yolun kapalı olduğunu gördüğünü, yolun sola ayrıldığını ancak bunu belirten herhangi bir tabelanın ya da uyarıcı levhanın bulunmadığını, yolun kesik olduğunu fark etmesiyle firene bastığını ancak metrobüsün kaymaya başladığını, o esnada tahliye edilen yola girmesi durumunda metrobüsün devrilmesinden endişe ettiği için karşısında kalan beyaz doblo ve karşıdan gelen metrobüsün arasından geçmeye çalıştığını, bunun için manevra yaptığını ve karşıdan gelen metrobüse yandan vurduğunu anlattı.

'ÇALIŞMADAN HABERİM YOKTU'

Kazanın hemen ardından tüm kapıları açtığını ve 112 ekiplerine haber vererek yaralıları kontrol etmeye başladığını söyleyen D.M.Ç., ifadesinin devamında kazanın bir önceki gününde izinli olduğu için kazanın gerçekleştiği yerdeki çalışmadan haberinin olmadığını ve kendisine herhangi bir bilgilendirme de yapılmadığını iddia etti.

Kazanın gerçekleşmemesi için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleyen D.M.Ç., kazada herhangi bir kusurunun olmadığını kaydetti.

5'İ DE TUTUKLANDI

Küçükçekmece'de 1 yurttaşın hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 yurttaşın yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan ve Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen metrobüs şoförü D.M.Ç. ile denetim amiri Ş.Y. ve sonradan ifadeye çağrılan 6 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheliden 5’i, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer 3 şüpheli savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 5 şüpheli tutuklandı.