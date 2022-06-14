İstanbul'da bir taksi şoförü sinir krizi geçirdi: 'Bu dünyada adalet yok'
İstanbul Şişli'de, bir taksi şoförü aracına yazılan ceza nedeniyle soyunarak aracının ön ve arka camını kırdı. Sürücünün, aracının önüne geçip "Bu dünyada adalet yok" diye bağırdığı öğrenildi.
Şişli'de bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi'nin önünde, bir taksi şoförü, kesilen trafik cezasına isyan etti.
Aracına gelen cezaya sinirlenen taksi şoförü, önce soyundu sonra taksisinin ön ve arka camına vurarak camları kırmaya çalıştı.
POLİSLER UZAKLAŞTIRDI
Aracının önüne geçip "Bu dünyada adalet yok" diye bağıran yurttaşı polis ekipleri olay yerinden uzaklaştırdı.
Şoförün aracı ise çekici yardımıyla olay yerinden alındı.
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