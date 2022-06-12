Ağrı'da taksicilerden akaryakıt protestosu

Taksiciler, akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etti. Ağrı'da şehir turu atan taksiciler, konvoy halinde korna çalarak duruma tepki gösterdi.

İHA
12 Haziran 2022 Pazar, 17:32
Ağrı'da taksicilerden akaryakıt protestosu
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Ağrı’da Cumhuriyet Mahallesi Kırık Köprü mevkinde bir araya gelen taksiciler, akaryakıt zamlarına tepki göstermek amacıyla konvoy halinde korna çalarak, şehir turu attı.

Kültür ve Kongre Merkezi önünde bir süre yolu trafiğe kapatan taksiciler, eylemlerini Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar sürdürdü.

Burada yakıt fiyatlarına gelen zamlara tepki gösteren sürücüler, artan taksi ücretlerinden dolayı da müşteri bulmakta zorlandıklarını belirtti.

 

 


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