İstanbul'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk son anda kurtarıldı

İstanbul Arnavutköy'de Karaburun Sahili’nde denize giren çocuk dalgaların arasında boğulma tehlikesi yaşadı. Çocuğun yanına jetskiyle giden cankurtaranlar, çocuğu alarak sahile çıkardı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 10:17
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Olay, dün akşam saatlerinde Karaburun Sahili’nde yaşandı. Dev dalgalara aldırış etmeden denize giren çocuk kısa süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başladı.

Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler sahildeki cankurtaranlara durumu bildirdi. Cankurtaran ekipleri olay yerine jetskiyle giderek çocuğu kurtardı. Çocuk sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Cankurtaranların çocuğu kurtardığı ve sahile çıkarttığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.


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