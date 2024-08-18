Yasağa rağmen denize giren kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Sakarya’da yasak olmasına rağmen denize giren bir kişi, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 16:03
Yasağa rağmen denize giren kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
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Sakarya’nın Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, deniz yasağına rağmen C.K. isimli kişi, suya girdi.

Dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçiren şahıs için cankurtaranlar harekete geçti. Burada yapılan çalışmalar sonrasında şahıs, deniz aracı aracılığıyla kıyıya getirildi. Vatandaşlar ise olan biteni adeta bir film gibi seyretti.

Şahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


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