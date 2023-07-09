İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz Vatan Koşusu için Üsküdar’da trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 03:42
İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada pazar günü Üsküdar'da yapılacak olan “15 Temmuz Vatan Koşusu” için trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama ise şöyle:

“09.07.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan ’15 Temmuz Vatan Koşusu’ etkinliği ile ilgili Üsküdar ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

06.00 İtibariyle Kapatılacak Yollar:

Çengelköy meydandan yalı boyu caddesi köprü katılım istikametine tek yön kapatılacak

Alternatif Yollar:

Üsküdar Güzeltepe Caddesi


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 15 temmuz Trafik

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