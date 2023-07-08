İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yayınlanma: 08.07.2023 - 20:50

Güncelleme: 08.07.2023 - 20:50

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada pazar günü Üsküdar’da yapılacak olan “15 Temmuz Vatan Koşusu” için trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama ise şöyle:

“09.07.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan '15 Temmuz Vatan Koşusu' etkinliği ile ilgili Üsküdar ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir. 06.00 İtibariyle Kapatılacak Yollar; Çengelköy meydandan yalı boyu caddesi köprü katılım istikametine tek yön kapatılacak. Alternatif Yollar; Üsküdar Güzeltepe Caddesi”