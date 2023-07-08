İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz Vatan Koşusu için Üsküdar’da trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı. Buna göre sabah 06.00’dan sonra Çengelköy Meydan'dan Yalı boyu caddesi köprü katılım istikametine tek yönlü olarak kapatılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 20:50
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada pazar günü Üsküdar’da yapılacak olan “15 Temmuz Vatan Koşusu” için trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama ise şöyle:

“09.07.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan '15 Temmuz Vatan Koşusu' etkinliği ile ilgili Üsküdar ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir. 06.00 İtibariyle Kapatılacak Yollar; Çengelköy meydandan yalı boyu caddesi köprü katılım istikametine tek yön kapatılacak. Alternatif Yollar; Üsküdar Güzeltepe Caddesi”


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