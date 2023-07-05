İspanyollar Arda Güler'i manşete taşıdı

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2023 Çarşamba, 10:30
<p>İspanyol basını Real Madrid ile Barcelona'nın transfer etmek istediği Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.</p> <p>İşte Arda Güler transferinin İspanyol spor basınına yansımaları</p>

İspanyol basını Real Madrid ile Barcelona'nın transfer etmek istediği Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.

İşte Arda Güler transferinin İspanyol spor basınına yansımaları

<p><strong>AS</strong></p> <p>"Güler, Madrid'i seçti."</p> <p>"Oyuncu, Beyaz formayı giymek için Barça, Sevilla ve Milan'ı reddetti. Fikir, bu yaz gelmesi yönünde ancak kiralık transferi de göz ardı edilmiyor."</p>

AS

"Güler, Madrid'i seçti."

"Oyuncu, Beyaz formayı giymek için Barça, Sevilla ve Milan'ı reddetti. Fikir, bu yaz gelmesi yönünde ancak kiralık transferi de göz ardı edilmiyor."

<p><strong>MARCA</strong></p> <p>"Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı."</p> <p>"Fenerbahçe'den transferi 20 milyon euro gibi bir bonservisten daha yüksek bir rakama kapatmak üzere olan Beyazlar; Vinicius, Rodrygo, Endrick gibi oyuncularla izlediği stratejiyi devam ettiriyor."</p>

MARCA

"Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı."

"Fenerbahçe'den transferi 20 milyon euro gibi bir bonservisten daha yüksek bir rakama kapatmak üzere olan Beyazlar; Vinicius, Rodrygo, Endrick gibi oyuncularla izlediği stratejiyi devam ettiriyor."

<p><strong>SPORT</strong></p> <p>"Madrid'den Güler teklifi"</p> <p>"Florentino Perez, öğleden sonra Türk oyuncu için Barça'nın teklifinden çok daha yüksek bir teklif sundu ve transferde öne geçti. Arda'nın Barcelona'ya gitmesini engellemek için çıldıran Real Madrid, bugün Arda ve Fenerbahçe'nin 'evet' demesini umuyor."</p>

SPORT

"Madrid'den Güler teklifi"

"Florentino Perez, öğleden sonra Türk oyuncu için Barça'nın teklifinden çok daha yüksek bir teklif sundu ve transferde öne geçti. Arda'nın Barcelona'ya gitmesini engellemek için çıldıran Real Madrid, bugün Arda ve Fenerbahçe'nin 'evet' demesini umuyor."

<p><strong>MUNDO DEPORTIVO</strong></p> <p>"Arda Güler için 'Beyaz' hücum; artık Real Madrid'e yakın."</p>

MUNDO DEPORTIVO

"Arda Güler için 'Beyaz' hücum; artık Real Madrid'e yakın."

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