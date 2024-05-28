İstanbul'da Burak Tatlıdede’yi öldüren zanlı Bursa’da yakalandı
Esenyurt’ta geçen gün Burak Tatlıdede isimli genci öldüren zanlı, Bursa’da yakalandı.
Esenyurt’ta 26 Mayıs günü yaşanan olayda Burak Tatlıdede isimli genç, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülmüştü. Olayda Alican Bakır ise yaralanmıştı.
Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Fahrettin Ö. olduğunu belirledi. Zanlı Fahrettin Ö., polisin çalışması sonucu dün Bursa’da yakalandı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne getirilen zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Saldırıda hayatını kaybeden Burak Tatlıdede’nin geçtiğimiz yıl ağustos ayında aynı yere gelerek pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı öğrenildi.
Geçen yıl yaşanan pompalı tüfek dehşetinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Tatlıdede’nin yeni tahliye olduğu ve yaşanan saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.
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