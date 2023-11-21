İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:07

Güncelleme: 21.11.2023 - 10:07

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) açıkladı. 21 Kasım 2023 Salı günü İstanbul'da 19 İlçe karanlığa gömülecek. Peki, İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

ARNAVUTKÖY

NO: 35159427

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah DUATEPE, GAFFAR, KARAGÜL, MECİDİYE, REDİF sk bölgelerinde 21/11/2023 10:00:00 - 21/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35159365

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-221, G-222, G-771 sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35158889

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35158862

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 21/11/2023 08:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159528

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154503

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1640. sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35157389

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 21/11/2023 00:00:00 - 21/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35157388

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 21/11/2023 00:00:00 - 21/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159269

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah BEGONYA sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35157976

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2471., 2474., 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, HACI BOSTAN, KÖPRÜ, PEYAMİ SAFA, SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35158252

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, ALİ RIZA ZENGİN, EFELER, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GÖKIRMAK, HARPUT, HATİCE, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY, POLAT 1, SAKIP SABANCI, SİTE 1, TAYLAN, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ŞİRİN 3 sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 35159394

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 21/11/2023 12:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159400

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 21/11/2023 12:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159402

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 21/11/2023 12:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159386

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah İNCİRLİ sk / ZUHURATBABA mah BAHARÖZÜ, GÜLDEREN, MUHTAR, TATLINAR, YOLBAŞI, ÇAĞ, İNCİRLİ, ŞENYUVA sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159380

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah BAHARÖZÜ, YENİYOL, ÇAĞ, ŞENYUVA sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 35158874

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah FATİN RÜŞTÜ, GAZİ YÜZBAŞI ÖMER BULU, TOPKAPI MALTEPE, TÜMEN, ŞEFFAF sk bölgelerinde 21/11/2023 00:01:00 - 21/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35158880

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 14., 15., 16., 19., 20., 25., 3., PAZAR, YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 21/11/2023 00:01:00 - 21/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35158879

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah FERHATPAŞA sk bölgelerinde 21/11/2023 00:01:00 - 21/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159346

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, GÜNAYDIN, MİLLET, UĞUR, YAKUT, YAPRAK sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159347

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BUĞDAY sk bölgelerinde 21/11/2023 10:00:00 - 21/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159350

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, GÜNAYDIN, MİLLET, UĞUR, YAKUT, YAPRAK sk bölgelerinde 21/11/2023 10:00:00 - 21/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159357

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, ATABEY, SOY, İBRAHİMAĞA sk bölgelerinde 21/11/2023 11:00:00 - 21/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 35156325

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YAHYA KAHYA mah KARACI ÇIKMAZI, KASIMPAŞA BOSTANI, KASIMPAŞA YAĞHANESİ, LEVENT ÇIKMAZI, ORTA MEKTEP, PİYADE ÇIKMAZI, SİPAHİ FIRINI sk bölgelerinde 21/11/2023 10:00:00 - 21/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 35159348

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTEPE ÇIKMAZI, BERHUDAR, BERİL, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELÇİ, ERSİN ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, GÜLİSTAN, ÇAKIL YOLU, ÖZGÜ sk bölgelerinde 21/11/2023 14:00:00 - 21/11/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35159356

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah KABAKÇA, MENEMEN sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35157438

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 2309., 2312., 529. sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35157444

İSTANBUL ESENYURT ilce -ATATÜRK mah sk / OSMANGAZİ mah sk / İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35158893

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 2116., 2135. sk / MEVLANA mah YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 21/11/2023 13:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159046

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 14.YOL sk bölgelerinde 21/11/2023 16:00:00 - 21/11/2023 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35158875

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah CEBECİBAŞI sk bölgelerinde 21/11/2023 00:01:00 - 21/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159360

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah DİKİLİAĞAÇ, REŞADİYE sk / RAMİ YENİ mah REŞADİYE sk bölgelerinde 21/11/2023 12:00:00 - 21/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35159112

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YAVUZ SİNAN mah ARALIKDOLAP, ARAP ÇEŞMESİ, KÜÇÜKDOLAP, LEBLEBİCİ, RAGIP GÜMÜŞPALA, UNKAPANI DEĞİRMENİ, YENİHAYAT sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35157878

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah BALIK PAZARI KAPISI, ERZAK AMBARI, HASIRCILAR, KALÇIN, KETENCİLER, SABUNCUHANI, TAHMİS sk / TAHTAKALE mah HASIRCILAR, SABUNCUHANI, TAHMİS, TAHMİS ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/11/2023 13:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35157882

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ, BÜYÜK POSTANE, CEMAL NADİR, HAKKI TARIK US, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, POSTANEYANI sk bölgelerinde 21/11/2023 16:00:00 - 21/11/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35157883

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah DEVOĞLU YOKUŞU, KANTARCILAR, PAÇACI, UZUNÇARŞI, ŞEYH DAVUT HANI sk / MUHSİNE HATUN mah MOLATAŞI sk / RÜSTEMPAŞA mah ASMAALTI, BÜYÜKBAŞ, HASIRCILAR, KALÇIN, KIZILHAN, RAGIP GÜMÜŞPALA, RÜSTEMPAŞA MAHKEME, RÜSTEMPAŞA MAHKEME ÇIKMAZI, UZUNÇARŞI sk / SARIDEMİR mah KADIOĞLU, KANTARCILAR, KUTUCU, KUTUCULAR, LİMONCU, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, SOBACILAR, UZUNÇARŞI, ÇANAKÇILAR sk / SÜLEYMANİYE mah KEBAPÇIHANI, UZUNÇARŞI sk / TAHTAKALE mah BALKAPANI, CÖMERTTÜRK, HASIRCILAR, HİCAZ, KAHVECİLER, KURUÇEŞME, TAHTAKALE, TAHTAKALE KARAKOLU, TOMRUK, UZUNÇARŞI, ÇAMAŞIRCILAR sk bölgelerinde 21/11/2023 19:00:00 - 21/11/2023 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 35157847

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1058., 1072., 1073/1., 1076., 1077., GENERAL ALDOĞAN sk / KARADENİZ mah 1155., 1157., 1158., 1162., 1167., 1167/1., 1167/2., 1168., CEBECİ, GENERAL ALDOĞAN, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 21/11/2023 00:05:00 - 21/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35157846

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1019., 1020., 1023., 1029., 1030., 1030/1., 1030/2., 1030/3., 1030/4., 1031., 1032/1., 1033., 1034., 1034/1., 1035., 1036., 1036/1., 1037., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., 1052., 1054., 1070., 1071., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 21/11/2023 00:05:00 - 21/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35159506

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜLAY, KAĞITHANE, KIRIM, NURTAÇ, İKRAM, İMRAHOR sk / MERKEZ mah KAĞITHANE, SEÇKİN, İMRAHOR sk bölgelerinde 21/11/2023 00:00:00 - 21/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35147113

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah ALİ AĞA sk bölgelerinde 21/11/2023 00:01:00 - 21/11/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147115

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, FABRİKALAR sk bölgelerinde 21/11/2023 00:01:00 - 21/11/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159120

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, HATBOYU sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159115

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah PİRİ REİS, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35159489

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah GAZİ HASAN PAŞA, ORTA ÇEŞME, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159490

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ PAŞA ÇIKMAZI, CEVHER ÇIKMAZI, DALYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, DURSUN FAKİH, HARİKA ÇIKMAZI, HİSAR, KORU FISTIKLI BAĞLAR, KUDRETULLAH EFENDİ, MEVSİM, ORTA ÇEŞME, REŞİT EFENDİ, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159012

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 21/11/2023 13:00:00 - 21/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159005

İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 21/11/2023 14:00:00 - 21/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35160670

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah KARASİNAN sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35156143

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AHMET BİRCAN, ARSA, AYDIN DİRİK, BETÜL ÇIKMAZI, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, ENVER ARSLAN, GÜNDOĞDU, HACI CEMİL UMUÇ, HALUK ÖZDEN, IŞIL, MECLİS, MENEVİŞ, MUSTAFA KIZILTAN, OLTAN, SAZLIDERE, SİYAMİ KÖYLÜ, TANDOĞAN, UTKU, ÇELİK sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35160621

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, EVRA, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, YÜNEM, ÇİĞDEM sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, AKDİYEN, ALIÇ, ALİŞ SORUCU, ARAS, ATAYOLU, BALAMİR, BALSUYU, BAYKARA, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, BEDRİ RAHMİ, BEHRAM ÖZSOY, CANİK, DENİZ, DENİZCİ, DENİZEVLER, DENİZKENT, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, ERGUVAN, ERGÜL, FAHRETTİN YETKİN, FERMAN, FEYYAZ ALTINORAK, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HANIMELİ, HASİDE, HAYRAT, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KARINCA, KELEBEK ÇIKMAZI, KORHAN, KUM, KURŞUN, KÖKLÜ, LİMON, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, OFLU, OPERATÖR DOKTOR HÜSNÜ ÖZTÜRK, OTMAN, PLATO, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, REŞİT, RIFAT ENGİN, RIZABEY, RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SALI, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SAMANYOLU, SANDALCI, SANSAR, SARDUNYA, SARGÜN, SAVCI BEYLER, SAİDE HANIM, SEFALI, SEKMEN, SELVİ, SERDAROĞLU, SÜMEYYE, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, SİTE, TANZİM, TAÇ, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, TUNÇLU, TÜRKAN, UFUK, ULUBATLI, VADİ, VEFAKAR, VESİLE, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YALIKENT, YAYLA, YEKTE, YEMENİ, YEŞİLKENT, YIL, YILDIRIMLAR, YÜCEDAĞ, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇAY, ÇELİKLER, ÇINAR, ÖNCÜ, ÖNER, ÖZBEK, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, İDEAL, ŞAFAKLI, ŞEHİT ENVER YORULMAZ, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35160700

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -GÜMÜŞYAKA MERKEZ mah özgüven caddesi bölgelerinde 21/11/2023 12:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 35143037

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 21/11/2023 00:00:00 - 21/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35143038

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -HALASKARGAZİ mah sk bölgelerinde 21/11/2023 00:00:00 - 21/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35159546

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah GÜZEL BAHÇE, POYRACIK, SEZAİ SELEK sk bölgelerinde 21/11/2023 10:00:00 - 21/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 35159110

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah BELGRAD KAPI YOLU sk bölgelerinde 21/11/2023 10:00:00 - 21/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.