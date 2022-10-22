İstanbul’da çakarlı okul servisine 5 bin 665 lira ceza
İstanbul'da servis aracının ön camına "çakar" adı verilen sesli ve ışıklı uyarı cihazı takarak trafiğe çıkan okul servisi şoförüne çeşitli suçlardan toplamda 5 bin 665 lira cezai işlem uygulandı. Servis şoförü E.Ç.'nin servis aracı trafikten de men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, haberlere konu olan çakarlı servis aracıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, çakarlı araç kullanan servis şoförünün E.Ç. isimli şahıs olduğunu belirledi.
Yapılan incelemelerde E.Ç.’nin çalışma izin süresi bittiği halde yolcu taşımaya devam ettiği tespit edildi. Servis şoförüne izinsiz çalıştığı ve yasak olduğu halde aracına “çakar” taktığı gerekçesiyle çeşitli suçlardan toplam 5 bin 665 lira ceza yazıldı.
Okul servisi de trafikten men edildi.
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