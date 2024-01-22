İstanbul’da cinayet işledi, Tekirdağ’da yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul’da mermi yağdırıp işlediği cinayet sonrası kayıplara karışan zanlı Tekirdağ’da yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:32
İstanbul’da cinayet işledi, Tekirdağ’da yakalandı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların ve olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde haraç vermediği için öldürülen Hakan Özer, cinayetinin zanlısı S.Ç.’yi Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesinde olduğunu tespit etti.

Ekipler S.Ç.’nin adresini tespit ettikten sonra belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde yapılan ev aramasında 35 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet dolu fişek, 1 adet çelik yelek, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonda S.Ç. ve olayla bağlantılı olan, K.A, E.A. ve Y.Y.’de gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyette ki işlemleri sürüyor.


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