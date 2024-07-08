İstanbul'da D-100 karayolunda tehlikeli yürüyüş: Her gün burada görülüyor!

İstanbul Pendik'te, D-100 kara yolunun kenarında yürüyerek hem kendini hem de trafiği tehlikeye atan kişi kameralar tarafından görüntülendi.

AA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:25
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Pendik'te, D-100 kara yolunun kenarında yürüyerek hem kendini hem de trafiği tehlikeye atan kişi görüntülere yansıdı.

Sabah saatlerinde bazı bölümleri ilçeden geçen D-100 kara yolunda bir kişinin yürüdüğü görüldü. Şeritleri ayıran bariyerlerin yanında görüntülenen kişi zaman zaman ters istikamete geçip, yürüyüşüne devam etti.

HER GÜN BURADA GÖRÜYORLAR

Bazı vatandaşlar, sosyal medyada, Pendik'ten Maltepe'ye kadar D-100 kara yolunda yürüyen ve kimliği henüz bilinmeyen kişiyi her gün burada gördüklerini belirtti.

Hem trafiği hem de kendini tehlikeye atan kişinin yürüyüşü AA kameralarınca da kaydedildi.


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