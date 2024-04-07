İstanbul'da 'değnekçi' dehşeti: Haraç vermedi, saldırıya uğradı!

Yayınlanma: 07.04.2024 - 16:04

Güncelleme: 07.04.2024 - 16:41

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde değnekçi dehşeti yaşandı.

İddiaya göre, aracını cadde üzerinde park etmek isteyen bir sürücüden değnekçi olduğu ileri sürülen bir kişi park para istedi. Bunun üzerine sürücü ile şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yükselmesiyle şahıs, sürücüye hakaret edip aracın camından içeri sarkarak saldırdı. Etraftaki esnaf araya girdi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, sürücünün aracını park etmek istediği anda değnekçinin yaklaşıp para istediği daha sonra da saldırıp hakaret ettiği görülüyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, otopark ücreti isteyen şahsın A.A. olduğunu belirleyerek gözaltına alındı.

Yakalanan A.A. hakkında "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem başlatıldı.