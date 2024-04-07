İstanbul'da 'değnekçi' dehşeti: Haraç vermedi, saldırıya uğradı!

Fatih'te bir değnekçi, aracını park etmek isteyen ve kendisine haraç vermeyi reddeden bir sürücüye saldırdı. O anlarda kameralar kayıttaydı.

İHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 16:04
Abone Ol google-news

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde değnekçi dehşeti yaşandı.

İddiaya göre, aracını cadde üzerinde park etmek isteyen bir sürücüden değnekçi olduğu ileri sürülen bir kişi park para istedi. Bunun üzerine sürücü ile şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yükselmesiyle şahıs, sürücüye hakaret edip aracın camından içeri sarkarak saldırdı. Etraftaki esnaf araya girdi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, sürücünün aracını park etmek istediği anda değnekçinin yaklaşıp para istediği daha sonra da saldırıp hakaret ettiği görülüyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, otopark ücreti isteyen şahsın A.A. olduğunu belirleyerek gözaltına alındı.

Yakalanan A.A. hakkında "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem başlatıldı.


araç haberleri değnekçi haberleri İstanbul haberleri otopark haberleri saldırı haberleri sürücü haberleri

İlgili Haberler

Değnekçilik yapan şahıs suçüstü yakalandı

Değnekçilik yapan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da 'değnekçi' operasyonu... Gözaltılar var!

İstanbul'da 'değnekçi' operasyonu... Gözaltılar var!
Sarıyer’de değnekçi operasyonu: 4 gözaltı

Sarıyer’de değnekçi operasyonu: 4 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları

Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Yerel seçimlerle birlikte ‘ekonomi nüfusu’ CHP yönetimine geçti : ‘Kamu kaynakları verimli kullanılmalı’

Yerel seçimlerle birlikte ‘ekonomi nüfusu’ CHP yönetimine geçti : ‘Kamu kaynakları verimli kullanılmalı’
Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
Resmi Gazete'de yayımlandı... Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı

Resmi Gazete'de yayımlandı... Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı
Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
CHP'den 'Hatay' açıklaması: '1455 oyumuzun yazılmadığını tespit ettik'

CHP'den 'Hatay' açıklaması: '1455 oyumuzun yazılmadığını tespit ettik'
Korkunç olay: Şizofreni hastası etrafa ateş açtı, 4 polis hastaneye kaldırıldı!

Korkunç olay: Şizofreni hastası etrafa ateş açtı, 4 polis hastaneye kaldırıldı!