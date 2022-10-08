İstanbul'da dehşet anları: Kaza sonrası keserli kavga!

İstanbul'da trafik kazası sonrası sürücüler arasında kavga çıktı. Sürücülerden biri keser alarak, diğer sürücünün üzerine yürüdü. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:29
İstanbul'da dehşet anları: Kaza sonrası keserli kavga!
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Emniyetevler Mahallesi 4. Levent'te, 7 Ekim Perşembe akşamı saatlerinde iddialara göre iki otomobil kaza yaptı. Kazaya karışan otomobillerin sürücüleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Sürücülerden biri otomobilinden aldığı keserle kavga ettiği kişinin üzerine yürüdü. O sırada çevredekiler araya girerek kavgayı zorlukla ayırdı. Sürücülerin yanlarında bulunan kadınlar ise korkuyla çevredekilerden yardım istedi.

Kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.


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