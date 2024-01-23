İstanbul'da demirleyen kargo gemisi konteyner gemisine çarptı!
İstanbul'da bir kargo gemisinin Ahırkapı Demir Sahası'na demirlediği sırada burada bulunan konteyner gemisine çarpması sonucu gemilerde hasar oluştuğu bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Gemilerde maddi hasar yaşanmış olup, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir" açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "VOLGO DON 207" adlı 138 metre boyundaki genel kargo gemisinin Ahırkapı Demir Sahası'na demirlerken, demirli vaziyette bulunan "ASTRID L" adlı 147 metre boyundaki konteyner gemisine çarptığı belirtildi.
Bilgi üzerine KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun ivedilikle bölgeye yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Gemilerde maddi hasar yaşanmış olup, yapılan kontrollerde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir" bilgisine yer verildi.
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