İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği güney-kuzey yönlü yeniden açıldı

İstanbul Boğazı'nda bir tankerin demir atması nedeniyle askıya alınan gemi trafiğinin, güney-kuzey yönlü yeniden açıldığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 21.01.2024 - 20:33
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği güney-kuzey yönlü yeniden açıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, güney-kuzey yönlü açıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'dan İzmir'e giden "Peria" isimli tankerin, İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde demir atması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü ve geçici askıya alınmış, gemiye Kıyı Emniyeti römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edilmişti.


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