İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler apılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, lodos nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring) ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin gerçekleştirilemediği bildirildi.
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