İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.

AA
20 Kasım 2022 Pazar, 11:58
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
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İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler apılamıyor.

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, lodos nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring) ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin gerçekleştirilemediği bildirildi.

 

 


İstanbul hava Deniz ulaşımı

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