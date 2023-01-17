İstanbul'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehit Hatları olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkili olmaya başladı. İDO ve Şehir Hatları da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen İDO seferi şöyle:
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş (Saat 12.00)
İptal edilen Şehir Hatları seferleri ise şöyle:
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması)
Maltepe-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
Avcılar-Bostancı
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