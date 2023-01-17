İstanbul'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehit Hatları olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:29
İstanbul'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli
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Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkili olmaya başladı. İDO ve Şehir Hatları da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. 

İptal edilen İDO seferi şöyle: 

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş (Saat 12.00) 

İptal edilen Şehir Hatları seferleri ise şöyle: 

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması) 

Maltepe-Adalar 

Beşiktaş-Adalar 

Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy 

Avcılar-Bostancı 



Lodos İDO Deniz ulaşımı

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