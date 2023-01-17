İstanbul'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:29

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 10:29

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkili olmaya başladı. İDO ve Şehir Hatları da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen İDO seferi şöyle:

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş (Saat 12.00)

İptal edilen Şehir Hatları seferleri ise şöyle:

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması)

Maltepe-Adalar

Beşiktaş-Adalar

Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

Avcılar-Bostancı



