Koridorlar dolup taşıyordu... Sarp Sınır Kapısı'ndaki iPhone yoğunluğu 'zam' sonrası yerini sessizliğe bıraktı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 10:55

Güncelleme: 09.01.2023 - 10:55

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısında, iPhone yoğunluğu sona erdi. Türkiye'ye göre Gürcistan’da iPhone telefon daha uygun olunca, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yurttaşlar günü birlik Gürcistan’ın Batum şehrine giderek telefon satın alıp, ülkeye geri dönüyordu.

Bu da Sarp Sınır kapsında yoğunluğa neden oluyordu. Yeni yılda, IMEI, ye (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) gelen zamanda bu yoğunluk sona erdi.

'IMEI KAYIT ÜCRETİ' FAKTÖRÜ

Gürcistan’dan alınan telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için IMEI kaydının yapılması gerekiyor. Bu ücret 2022 için 2732 lira iken, yeni yıldan sonrası ‘Yeniden Değerleme Oranı’ sonrası 2023 IMEI kayıt ücreti, yüzde 122,9 zamlanarak, 6 bin 90 liraya çıkartıldı. Bu da yoğunluğun sona ermesine neden oldu.

ORTAMDA SESSİZLİK HAKİM

Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonlar insan akınına uğramıştı. Yeni yıl sonrası ise koridorlar ve bekleme salonlarda sessizlik hakimdi.

Yeni yıl öncesi telefon almak isteyenlerin yoğunluğunu yaşadığını ifade eden bölge halkından Erhan Durucan, "Gelen zamlarla birlikte yoğunluk azaldı. Hatta hiç kalamadı. İnsanlar Gürcistan’da daha uygun diye akın akın geliyordu. Şimdi gelen giden yok" derken, taksici esnafı Mert Çakır ise "İnsanlar ülkemizin farklı illerinden gelip Batum’dan telefon alıyordu. İnanılmaz bir yoğunluk vardı. Şimdi ise kimseler gelmiyor. Öğrendiğimize göre telefon kayıt ücretine zam gelmiş, fazla bir avantajı kalmamış" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’de döviz kuruna bağlı olarak artan fiyatların yanı sıra yüksek ÖTV oranları ve taksit sınırı, başta iPhone gibi üst segment telefonlar olmak üzere yurt dışı cihazlara ilgiyi artırmıştı. Vizesiz olarak gidilebilen ülkelerden 20 bin TL daha avantajlı telefon alanlar sınır kapılarında alınan telefonları kaydettirmek için büyük bir yoğunluk oluşturmuştu.

Yaklaşık 20 bin TL’lik avantajla yurt dışından getirilen cep telefonları için IMEI kayıt ücreti 1 Ocak’tan sonra ücreti yüzde 122,9 zamlanarak 6 bin 90 liraya çıkartılmıştı.