İstanbul'da deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi!
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı açıklandı.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
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