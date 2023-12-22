İstanbul'da deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 14:18
İstanbul'da deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi!
Abone Ol google-news

 İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.


açıklama Duyuru hava İstanbul Sefer Şehir Hatları vapur

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 22 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 22 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düştü: Baraj gölü dondu!

Hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düştü: Baraj gölü dondu!
Bu illere dikkat: Kuvvetli yağış bekleniyor!

Bu illere dikkat: Kuvvetli yağış bekleniyor!

En Çok Okunan Haberler