İstanbul’da dev operasyon: 208 kişi tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen dev operasyonda 208 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ülke genelinde “Kökünü Kurutma Operasyonu” düzenlendi. Çalışmalar kapsamında İstanbul genelinde 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında bin 231 olaya müdahale edildi.
BİN 822 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlar sonucunda toplamda 88 kilo 588 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Çalışmalar kapsamında bin 822 şüphelinin yakalanırken, bu şahıslardan 208'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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