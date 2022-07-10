İstanbul'da, DHKP-C üyesi olan 1 kişi tutuklandı
İstanbul'da gözaltına alınan DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi C.K. tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü içerisinde Gazi Mahallesi alanında faaliyet gösteren, örgüt adına esnaftan para toplayan ve cezalandırma eylemlerinde bulunan C.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da aranan zanlı, Eyüpsultan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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