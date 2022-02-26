İstanbul'da doktoru darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

26 Şubat 2022 Cumartesi, 16:55

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan doktor D.D.A.'yı darbettiği, doktor C.K.'ye de tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Selim D., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Adalet Sarayında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlı, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Doktor D.D.A, Selim D.'nin kendisine saldırarak boğazını sıktığını, doktor C.K. ise aynı kişi tarafından tehdit ve hakarete uğradığını iddia etti.

BAKAN KOCA'DAN MESAJ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yönetimi, dün yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, iki hekimin hasta yakınlarınca fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını belirtmiş ve saldırıyı kınamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tutuklama kararını resmi Twitter hesabından duyururken "Camia olarak yargıya teşekkür ediyoruz. Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir" ifadelerini kullandı.