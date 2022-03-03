18 ilde güzellik merkezine 'dolandırıcılık' operasyonu: 43 gözaltı
Kırşehir ile 17 ilde güzellik merkezine yönelik düzenlenen 'dolandırıcılık' operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerde şubesi olan bir güzellik merkezinin müşterileri çeşitli yöntemlerle dolandırdığını belirledi.
Kırşehir merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Afyon, Manisa, Konya, Giresun, Samsun, Gaziantep, Diyarbakır, Uşak ve Denizli ile ismi henüz öğrenilemeyen 4 ilde operasyon başlatıldı. Bu kapsamda güzellik merkezine gelen müşterileri dolandırdıkları belirlenen 43 kişi ev ve iş yerlerinde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İlgili Haberler
- Adana'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
- Antalya'da doktor darbedildi, şüpheli gözaltına alındı
- Telegram'da çocuk istismarı görüntüleri paylaşıldı: 5 gözaltı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- Fitch'ten 'yüksek enflasyon' değerlendirmesi
- Antalya Ziraat Odası Başkanı'ndan çağrı
- Çerçioğlu: Beton yığını olmasına izin vermedik
- Pera Palas Gece Yarısı'nda Hazal Kaya'ya tam not
- Kırmızı Oda dizisine hırsızlık davası
- Fenerbahçe'den 'Mesut Özil' yalanlaması!
- Sergen Yalçın sessizliğini bozdu!
- Benzin ve motorine dev zam
- Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi hala açıklanmadı
- Netflix dizileri sevdi: Şimdi de Pera Palas'ta parlıyor